Salteño en Colombia: “Estuve un minuto y medio viendo temblar la tierra”

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El terremoto que sacudió Colombia también se sintió con fuerza en Medellín, donde se encontraba el salteño José Bernal, quien relató a Aries los momentos de tensión que atravesó durante el movimiento sísmico.

Bernal explicó que el temblor se prolongó durante alrededor de un minuto y medio y que la intensidad fue suficiente para generar temor entre quienes se encontraban dentro de edificios. “Pensé que se caía el edificio”, recordó al describir el momento de mayor incertidumbre.

Aunque Medellín se encuentra a más de 200 kilómetros de las zonas más afectadas, el terremoto fue percibido claramente en la ciudad. El movimiento llevó a numerosas personas a abandonar viviendas, oficinas y edificios como medida preventiva.

Una vez finalizado el sismo principal, buena parte de la preocupación estuvo puesta en la posibilidad de réplicas. Bernal contó que, al recorrer posteriormente distintos sectores de Medellín, observó a muchas personas permaneciendo en las calles y espacios abiertos mientras esperaban información oficial.

La situación generó momentos de tensión en una ciudad que, pese a encontrarse alejada del epicentro, sintió con intensidad los efectos del terremoto. La población comenzó a retomar progresivamente sus actividades, aunque se mantuvo atenta a las recomendaciones de las autoridades.

Mientras tanto, en las zonas más golpeadas de Colombia continuaron las tareas de rescate, asistencia a heridos y evaluación de daños estructurales.

El testimonio del salteño refleja cómo la magnitud del terremoto se hizo sentir mucho más allá de las áreas cercanas al epicentro y generó temor incluso en ciudades ubicadas a cientos de kilómetros.