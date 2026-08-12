Sismos en Salta: cómo preparar escuelas y empresas ante una emergencia

La Dirección de Bomberos de la Policía de Salta realiza capacitaciones y simulacros de evacuación ante sismos en escuelas, empresas y organismos públicos de Capital y del interior.

El comisario inspector Federico Delgado, jefe de guardia de Incendios, explicó en Aries que el área de Docencia y Prevención trabaja con instituciones que solicitan acompañamiento para organizar protocolos de emergencia.

Qué incluye la capacitación

Los simulacros permiten definir vías de escape, zonas seguras y formas de evacuación, además de preparar a quienes deben coordinar la salida de personas ante una emergencia.

Delgado señaló que estas acciones también se desarrollan en localidades del interior como Metán, Orán y Tartagal, donde la Dirección de Bomberos cuenta con personal para tareas preventivas.

Cómo pedir un simulacro

Las instituciones interesadas deben presentar una nota formal donde indiquen las características del lugar, la cantidad de personas que participarán y el tipo de capacitación requerida.

Con esa información, Bomberos organiza el operativo de acuerdo con las necesidades del establecimiento.