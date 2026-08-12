¿Qué hacer si tiembla en Salta? Bomberos explica cómo actuar

Salta se encuentra en una zona sísmica y, ante los recientes movimientos registrados en distintos puntos de Latinoamérica, Bomberos recordó que la clave no pasa por intentar predecir un temblor, sino por saber cómo actuar antes, durante y después.

El comisario inspector Federico Delgado, jefe de guardia de Incendios, explicó en Aries que la preparación previa debe incluir capacitación, conocimiento de las vías de escape y disponibilidad de elementos de emergencia.

Qué hacer durante un sismo

Delgado remarcó que lo principal es mantener la calma y alejarse de vidrios, techos, estructuras u objetos que puedan desprenderse.

En edificios, escuelas o lugares con mucha concurrencia, recomendó respetar el protocolo de evacuación y dirigirse a una zona segura. También advirtió que, una vez iniciada la evacuación, no se debe volver a buscar objetos personales.

Si el sismo sorprende a una persona en la calle, aconsejó alejarse de postes, cables y cualquier estructura que pueda caer. En caso de circular en vehículo, la recomendación es detenerse en un lugar seguro y evitar maniobras que puedan provocar otro accidente.

Qué hacer después

Una vez finalizado el movimiento, Bomberos aconseja asistir a personas heridas solo si existen condiciones seguras para hacerlo y dar aviso inmediato a los organismos de emergencia.

Delgado explicó que luego deben intervenir equipos especializados para evaluar daños, riesgos estructurales y determinar si el lugar puede volver a utilizarse.