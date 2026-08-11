Riesgo sísmico en Salta: mejores controles, pero alertan por construcciones sin supervisión profesional

Salta se encuentra en una zona de alto riesgo sísmico, con áreas que alcanzan el nivel 3 en una escala que va de 0 a 4. Entre ellas aparecen sectores de la Puna, el departamento Capital, el Valle de Lerma, Orán y Tartagal.

El presidente del COPAIPA, Felipe Biella, explicó en Pelo y Barba por Aries que en la provincia se registran sismos prácticamente todos los días, aunque la mayoría son de baja intensidad.

Según señaló, la probabilidad de un movimiento de mayor magnitud existe y está vinculada a la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana.

Más controles que en otras provincias

Biella sostuvo que Salta está mejor preparada desde el punto de vista normativo que muchas otras provincias, porque cuenta con instancias de control específicas sobre los proyectos.

Desde hace años, el COPAIPA tiene delegada la revisión del cumplimiento de las normas sismorresistentes en los proyectos provinciales. A eso se suman controles sobre normas eléctricas y de higiene y seguridad.

El titular del organismo remarcó que en esas áreas no existe flexibilización y que las exigencias técnicas se mantienen de manera estricta.

El riesgo aparece en las obras sin control profesional

El principal problema, según Biella, está en aquellas construcciones que se realizan fuera de los procedimientos previstos por la normativa.

Advirtió especialmente sobre viviendas que se amplían con segundos o terceros pisos sin intervención de un ingeniero, una situación que puede comprometer la capacidad de la estructura para responder ante un sismo.

Por eso, diferenció entre los proyectos que ingresan al circuito formal y son revisados técnicamente, y las obras que se ejecutan sin supervisión profesional.

Qué buscan las normas sismorresistentes

Biella aclaró que una construcción sismorresistente no necesariamente queda sin daños después de un terremoto fuerte.

El objetivo es que, aun cuando la estructura pueda deteriorarse, no se desmorone y reduzca el riesgo para las personas.

En ese marco, insistió en que Salta cuenta con una normativa más estricta que otras jurisdicciones, pero que el cumplimiento efectivo depende también de que cada construcción se realice dentro de los controles previstos.