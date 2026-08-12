Nina aclaró que las bajas responden al fin de designaciones temporarias

El rector de la Universidad Nacional de Salta, Miguel Nina, se refirió a la situación de los trabajadores no permanentes y rechazó que desde la institución se considere que hubo despidos.

Nina explicó que este esquema surgió en 2023 a partir de un acta paritaria y contempló designaciones temporarias sin respaldo en cargos permanentes. “Una cosa es que uno designe una persona interina teniendo el cargo hasta el llamado a concurso y otro tema es que uno designe una persona interina a término sin tener los cargos disponibles”, señaló.

A partir de los acuerdos alcanzados en paritarias, comenzaron a abrirse concursos para cubrir los puestos disponibles. Según detalló el rector, el 61% de los trabajadores que habían ingresado bajo esa modalidad logró acceder a la planta permanente tras presentarse y superar los concursos.

Nina indicó que actualmente queda un grupo de trabajadores que nunca participó de esos procesos y otros que se presentaron, pero no lograron superar las instancias correspondientes.

El rector remarcó que la posición de la Universidad es que el ingreso a la planta debe realizarse por concurso y no mediante designaciones directas. En ese sentido, sostuvo que quienes estaban alcanzados por este esquema tenían una designación a término y que su finalización no implica, para la institución, un despido.

“Nunca se habla de despido”, afirmó Nina, y explicó que se trata de la culminación de una etapa administrativa prevista desde el inicio.

De esta manera, quienes ganaron los concursos lograron incorporarse a la planta permanente, mientras que quienes no se presentaron o no superaron el proceso quedaron fuera del esquema de continuidad.