Paro en la UNSa: “El reclamo es que se cumpla integralmente la ley”, dice Nina

En el marco del paro nacional universitario de este miércoles 12 de agosto, el rector de la Universidad Nacional de Salta, Miguel Nina, señaló que durante las primeras horas de la jornada se observó poco movimiento en la institución y adhesión de parte del personal no docente.

“En algunos sectores se ve que no asistió a la universidad y se adhirió al paro”, explicó Nina, aunque aclaró que todavía era temprano para establecer el alcance total de la medida debido a que gran parte de la actividad académica comienza más tarde.

El rector sostuvo que actualmente existen tres herramientas vinculadas al reclamo universitario: la Ley de Financiamiento Universitario, la medida cautelar dictada por la Justicia y el acuerdo alcanzado entre los gremios, el Consejo Interuniversitario Nacional y la Secretaría de Políticas Universitarias.

Según explicó, el reclamo central apunta al cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario. La cautelar alcanza principalmente algunos artículos de la normativa y, una vez resuelta esa instancia, podría avanzarse con una aplicación más amplia.

En materia salarial, Nina detalló que el acuerdo contempla una recomposición del 24,33% en dos etapas. El primer incremento, del 21,33%, fue abonado en junio y también impactó en el aguinaldo, mientras que el 3% restante está previsto para octubre.

“Ese 21,33% se pagó en junio, impactó en el aguinaldo y los fondos están viniendo en lo que respecta a ese tema”, señaló. Además, indicó que la medida cautelar contempla otros aspectos considerados de carácter alimentario, entre ellos las becas universitarias.

Nina confirmó también que las paritarias fueron abiertas y permanecen en cuarto intermedio. Las negociaciones se retomarán el 1 de septiembre, cuando volverá a discutirse la situación salarial de los trabajadores universitarios.

Mientras continúa la medida de fuerza, el rector insistió en que el principal reclamo del sistema universitario pasa por avanzar con el cumplimiento integral de la ley, más allá de los acuerdos parciales alcanzados hasta el momento.