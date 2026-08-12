Alerta por las motos en Salta: encabezan los siniestros con víctimas fatales

Las motocicletas son actualmente los vehículos con mayor participación en siniestros viales con víctimas fatales en Salta, según advirtió el director de Seguridad Vial de la Policía, comisario mayor Oscar Rearte.

En Pelo y Barba por Aries, Rearte explicó que este fenómeno está vinculado al fuerte crecimiento del parque de motovehículos, especialmente de baja cilindrada.

Más motos en las calles

El funcionario señaló que durante 2025 se registraron más de 25 mil motos vendidas en la provincia, un dato que ayuda a explicar por qué este tipo de vehículos aparece con tanta frecuencia en los siniestros graves.

También advirtió que en el interior provincial siguen detectándose problemas básicos de seguridad, entre ellos la falta de casco y otras infracciones vinculadas al incumplimiento de las normas de tránsito.

Rearte remarcó además que el alcohol sigue presente en siniestros protagonizados por motociclistas, sobre todo durante los fines de semana.