En dos meses la esposa de Adorni multiplicó su facturación 1.440%
Política11/08/2026
El fiscal Pollicita pidió explicaciones sobre ese súbito salto en los ingresos de se empresa entre octubre y diciembre de 2024, por facturación a solo tres proveedores.
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Mediante un proyecto de declaración, los legisladores salteños solicitaron que el gobierno libertario restituya el programa y su asignación monetaria.
Desde el Ministerio de Seguridad aseguran que el comisario mayor Gustavo Antonio Gauna actuó correctamente durante la protesta contra la Ley de Tierras.
A partir de las 16 horas, las movilizaciones se realizarán en las principales plazas del país y en el Obelisco. Contra el ajuste y la prórroga de las becas del CONICET.
El traspié en el Senado con el capítulo de la extranjerización de las tierras aún provoca tensión; fue invitado a la mesa política para “explicar” sus próximas iniciativas.
Gambetta: “El PJ tiene que ser una oposición fuerte y poderosa al Gobierno nacional”
Ivana ChañiPolítica11/08/2026
Con la intervención a punto de terminar, el justicialismo salteño ya discute qué perfil tendrá frente a la Nación y cómo se posicionará electoralmente.
Fin de la intervención en el PJ Salta: San Millán asume con salarios al día y menos deuda
Ivana ChañiPolítica11/08/2026
El justicialismo salteño cerrará este miércoles una etapa marcada por problemas económicos e incertidumbre interna. La nueva conducción recibirá el partido con buena parte de las obligaciones regularizadas.
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Docentes y no docentes pararán para reclamarle al gobierno nacional la recomposición de fondos destinados a salarios, funcionamiento y becas.
Central Norte empató con All Boys y sumó un punto en Floresta
Alfredo BurgosDeportes10/08/2026
El Cuervo igualó 1 a 1 ante el conjunto de Floresta por una nueva fecha de la Primera Nacional. Mauricio Rosales puso en ventaja al equipo salteño, pero All Boys llegó rápidamente al empate.
El Gobernador remarcó que, ante la paralización del financiamiento nacional, la Provincia se hizo cargo de terminar más de 2.000 hogares. En su gestión ya se entregaron más de 4.600 viviendas y 7.000 escrituras.
Tras el terremoto en Colombia, se postergó el partido de River ante Independiente Santa FeDeportes10/08/2026
El duelo por la ida de los octavos de final debía disputarse este miércoles a las 21.30 (hora de la Argentina) en Bogotá.
Gabriel Díaz, defensor de Gimnasia y Tiro, se perderá el clásico salteño del próximo domingo ante Central Norte, luego de sufrir una lesión durante el partido del pasado domingo frente a Nueva Chicago.