En dos meses la esposa de Adorni multiplicó su facturación 1.440%

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti deben dar explicaciones ante la justicia federal. El fiscal Gerardo Pollicita entendió que la evolución patrimonial familiar es inconsistente. Entre los números analizados y que no encuentran sustento en los ingresos lícitos, se determinó que entre octubre y diciembre de 2024, la esposa del ex funcionario libertario mostró un crecimiento de su facturación del 1.440,97% en relación al mismo período anterior. Las cifras son parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito e integran el listado de veinte cuestiones que el matrimonio debe responder en el plazo de quince días hábiles.

El requerimiento de justificación patrimonial está conformado por 222 páginas. Un exhaustivo detalle de los ingresos y egresos del matrimonio bajo una premisa central de la fiscalía: el patrimonio de Manuel Adorni y el de su cónyuge “no funcionan como compartimentos estancos, sino como una unidad económica de hecho. Ambos integran un mismo grupo conviviente, comparten bienes, afrontan gastos comunes y canalizan pagos desde cuentas de uno u otro según la operación”.

Según la resolución del fiscal, los números de la familia exponen inconsistencias, y por eso deben explicarse. El juez federal Ariel Lijo ya notificó al ex Jefe de Gabinete y comenzaron a correr los quince días hábiles para que brinde todas las explicaciones pertinentes. De resultar insuficientes, lo próximo será un llamado a indagatoria.

Uno de los puntos centrales es que Adorni justifique la procedencia del incremento patrimonial evidenciado a título personal y a través de su cónyuge, Bettina Angeletti entre el 14 de diciembre de 2023 —fecha de ingreso a la función pública nacional— y el 27 de junio de 2026, día de su renuncia al cargo.

La intimación comprende los incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos que, “confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran hasta el momento explicación suficiente”.

Durante la investigación la fiscalía pudo determinar que, en el período apuntado, Manuel Adorni percibió treinta y cinco haberes derivados del ejercicio de su cargo a los que se añaden los correspondientes a ingresos comprobados de su cónyuge. Frente a esos recursos, que ascienden en conjunto a 229.752.283,20, pesos el “grupo familiar afrontó gastos por 272.820.832,20 pesos, por lo que la diferencia alcanza los 43.068.549 pesos”.

Además, Adorni también debe explicar de dónde sacó el dinero para gastar 402.578,12 dólares”.

La DAFI totaliza $73.943.941,56 de remuneraciones brutas entre enero de 2022 y diciembre de 2024 y verifica que sus ingresos en relación de dependencia “cobraron significatividad en el periodo 2024, representa[ndo] un crecimiento del 305,56% respecto del periodo anterior”.

El Informe técnico que recoge el dictamen de Pollicita analizó la evolución de los ingresos de Adorni y los de su esposa, de los que señala que “cobraron significatividad a partir del período 2024”. Justamente el año en que su marido ingresó al gobierno. El salto en la facturación de Angeletti

De esos cuadros surge que durante “sólo entre octubre y diciembre, Angeletti emitió facturas concentradas en tres clientes, y aun así su facturación creció un 1.440,97% respecto del período anterior”.

El detalle de los números indica que en 2025 la mujer facturó 124.282.864 pesos a trece clientes, aunque el 81,95% se concentró en dos receptores.

Cuando se ahonda en el informe, se encuentra una aclaración, y es que hasta diciembre de 2024 la esposa del ex funcionario de Javier Milei trabajó bajo relación de dependencia en la primera, y que, en 2026, por último, el 70,38% de la facturación volvió a concentrarse en dos receptores”.

Una de esas compañías que es una sociedad anónima consignada en el informe, fue su empleadora hasta diciembre de 2024 y se convirtió, desde 2025, en su principal cliente.

Según se volcó en el análisis financiero, Angeletti dejó de percibir un sueldo de esa firma y pasó a facturarle honorarios por 45.802.645 pesos como monotributista y 10.881.800 pesos como responsable inscripta en 2025, y por 20.956.700 pesos entre enero y abril de 2026.

La Dirección de Asistencia Financiera (DAFI) que asistió a la fiscalía concluyó al respecto que “a partir de septiembre de 2024 se observa un crecimiento significativo y sostenido de los ingresos de la investigada como trabajadora autónoma, convirtiéndose en su principal fuente de ingresos a partir de enero de 2025”.

El Informe identifica otra divergencia en el ejercicio 2025, y la vincula con la versión original del Anexo Reservado, en el que Manuel Adorni declaró que Angeletti había percibido 113.323.164 pesos netos como asesora independiente: la ARCA registra algo diferente: por el mismo concepto y período se facturó en total 124.282.864 pesos. La diferencia asciende a 10.959.700 pesos y la DAFI deja constancia de que el importe declarado no coincide con la facturación informada por la ARCA.

Estos números se incorporan al análisis conjunto de los ejercicios fiscales. La acumulación de los gastos a lo largo del período investigado, contrastada con los ingresos lícitos del ex funcionario, “configura el cuadro de desproporción patrimonial que sustenta el presente requerimiento”.

El fiscal indicó que los gastos del matrimonio fueron afrontados en buena parte en efectivo y en moneda extranjera, y que los mismos “dan cuenta de un nivel de vida y de una capacidad de disposición de fondos que, ya en una primera aproximación, lucen desajustados respecto de los ingresos lícitos del ex funcionario”.

El resultado del cotejo arroja gastos por 272.820.832,20 pesos y 402.578,12 dólares. Frente a ello, los ingresos lícitos comprobados alcanzan a 229.752.283,20 pesos: 103.201.460,20 pesos percibidos por Manuel Adorni y 126.550.823 pesos por Bettina Angeletti.