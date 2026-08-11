Cámaras con altavoces en espacios públicos: buscan frenar vandalismo y microbasurales

La Municipalidad de Salta pondrá en marcha un plan piloto con 36 cámaras de monitoreo equipadas con altavoces para controlar espacios públicos y advertir en tiempo real a quienes arrojen residuos, dañen mobiliario o cometan otras infracciones.

Según se informó este martes en Pelo y Barba por Aries, una de las primeras cámaras ya fue instalada en Plaza Alvarado, aunque todavía no se encuentra operativa. El municipio prevé incorporar más dispositivos y evaluar su funcionamiento antes de definir la distribución definitiva de las 36 unidades.

Advertencias en tiempo real

El sistema contará con megáfonos que permitirán comunicarse directamente con quienes sean detectados infringiendo las normas. Desde el centro de monitoreo podrán, por ejemplo, advertir a una persona que no arroje basura, que retire los residuos de su mascota o que deje de dañar un espacio público.

Las cámaras estarán vinculadas al Sistema de Emergencias Municipal 105, desde donde se realizará el seguimiento.

Uno de los objetivos es combatir los microbasurales, el vandalismo y el deterioro de plazas y otros sectores de uso común.

El municipio definirá dónde estarán las cámaras

Durante este martes, el intendente Emiliano Durand tiene previsto reunirse con su gabinete para terminar de coordinar la prueba piloto y determinar en qué espacios públicos serán instalados los dispositivos.

La experiencia toma como referencia sistemas similares utilizados en otras ciudades, donde las cámaras permiten detectar una infracción y emitir una advertencia inmediata a través de altavoces.