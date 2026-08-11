Las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro visitarán el Centro Cultural América

Durante ocho horas, vecinos y visitantes podrán acercarse a uno de los símbolos centrales de la fe salteña, en una jornada que también incluirá presentaciones de folclore.
Salta11/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

109353-el-centro-cultural-america-recibira-a-las-imagenes-peregrinas-el-proximo-martes

Las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro estarán este martes en el Centro Cultural América, ubicado en Mitre 23, donde podrán ser veneradas por la comunidad.

La visita se desarrollará de 10 a 18, con las puertas abiertas para vecinos, autoridades y público en general que quieran acercarse a recibir la bendición de las imágenes.

movil-licencias-5-scaledMóvil de Licencias en Salta: dónde atenderá esta semana

Durante la jornada, el centro dispondrá de tiempo y espacio para facilitar el ingreso de los fieles y permitir una permanencia ordenada frente a las imágenes.

Además, los alumnos del taller de folclore ofrecerán presentaciones de danza a lo largo del día, como parte de las actividades previstas.

Te puede interesar
107367-la-proxima-semana-iniciara-la-colocacion-de-vigas-del-primer-puente-sobre-el-rio-vaqueros

El puente de Vaqueros se encamina a su finalización

Salta11/08/2026
Sergio Camacho aseguró que la estructura principal entró en etapa de pavimentación y que la obra podría completarse durante la primera o segunda semana de septiembre. La Provincia también avanza con accesos y trabajos complementarios.
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail