Restan menos de 18 kilómetros de pavimentación para completar la conexión proyectada hacia Chile.
Las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro visitarán el Centro Cultural América
Salta11/08/2026Ivana Chañi
Durante ocho horas, vecinos y visitantes podrán acercarse a uno de los símbolos centrales de la fe salteña, en una jornada que también incluirá presentaciones de folclore.
Las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro estarán este martes en el Centro Cultural América, ubicado en Mitre 23, donde podrán ser veneradas por la comunidad.
La visita se desarrollará de 10 a 18, con las puertas abiertas para vecinos, autoridades y público en general que quieran acercarse a recibir la bendición de las imágenes.
Durante la jornada, el centro dispondrá de tiempo y espacio para facilitar el ingreso de los fieles y permitir una permanencia ordenada frente a las imágenes.
Además, los alumnos del taller de folclore ofrecerán presentaciones de danza a lo largo del día, como parte de las actividades previstas.
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