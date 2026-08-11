Las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro visitarán el Centro Cultural América

Las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro estarán este martes en el Centro Cultural América, ubicado en Mitre 23, donde podrán ser veneradas por la comunidad.

La visita se desarrollará de 10 a 18, con las puertas abiertas para vecinos, autoridades y público en general que quieran acercarse a recibir la bendición de las imágenes.

Durante la jornada, el centro dispondrá de tiempo y espacio para facilitar el ingreso de los fieles y permitir una permanencia ordenada frente a las imágenes.

Además, los alumnos del taller de folclore ofrecerán presentaciones de danza a lo largo del día, como parte de las actividades previstas.