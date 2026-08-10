DNI y pasaporte: el Registro Civil realizará operativos de identificación en Capital y Orán

El organismo provincial desplegará durante esta semana atención móvil y valijas digitales en barrios de ambas localidades para facilitar la gestión de DNI y pasaportes.
 
Salta10/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Registro Civil de Salta inicia una nueva serie de operativos de identificación territoriales que se extenderán durante toda la semana en puntos estratégicos de Orán y la capital salteña. 

En Orán, la unidad móvil brindará servicio de 8:00 a 13:00 con un cupo de 120 turnos por jornada, recorriendo sectores como Aeroparque, 9 de Julio, El Jardín, 11 de Septiembre y Tarantos, además de la Plazoleta de los Jóvenes durante el fin de semana. Por su parte, en Salta Capital se emplearán valijas digitales desde las 9:00 con 70 turnos diarios en barrios como 2 de Abril, Jesús María, Santa Cecilia y La Cerámica.

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Los costos fijados por el RENAPER vigentes son de $10.000 para el DNI regular y $26.000 para la versión exprés, cobrándose únicamente mediante tarjetas o billeteras virtuales. Asimismo, desde la dependencia advirtieron a la población sobre los plazos de distribución actuales, los cuales registran demoras de hasta 90 días para la llegada de los ejemplares de DNI y de 15 días hábiles para pasaportes.

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