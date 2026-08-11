Móvil de Licencias en Salta: dónde atenderá esta semana

La Municipalidad de Salta continuará esta semana con el recorrido del Móvil de Licencias de Conducir, que atenderá en distintos barrios hasta el viernes 14 de agosto.

El servicio funcionará de 9:30 a 12:30 y permitirá realizar el 100% del trámite de renovación de la licencia, además de avanzar con gran parte de las gestiones necesarias para obtenerla por primera vez.

El cronograma comenzará este martes 11 en barrio Vélez Sarsfield. El miércoles 12 estará en el CIC Gauchito Gil, el jueves 13 llegará a Mercado en tu Barrio, en Santa Ana, y el viernes 14 atenderá en barrio La Cerámica.

La atención será por orden de llegada. Quienes concurran podrán iniciar el trámite con la presentación o impresión del comprobante del CENAT, además de los certificados de no deudor alimentario y de no infractor de la ley electoral.

También podrán realizarse los exámenes de visión, audición y evaluación psicológica, a cargo de profesionales, junto con la carga del FUT, el Formulario Único de Trámite.