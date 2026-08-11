Trámites de DNI en Salta: dónde atenderán este martes y miércoles

Los trámites continuarán en distintos puntos de la ciudad y habrá cupos limitados por orden de llegada. Además, persisten demoras en la entrega de documentos.
Salta11/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Los operativos de documentación continuarán este martes 11 y miércoles 12 de agosto en el Salón de Usos Múltiples del barrio Jesús María, con atención desde las 9 de la mañana.

Luego, el jueves 13 y viernes 14, los trámites se trasladarán al Centro Integrador Comunitario del barrio Santa Cecilia. El viernes también habrá un operativo adicional en el barrio La Cerámica.

En cada punto se otorgarán 70 turnos por orden de llegada, por lo que se recomienda concurrir con anticipación.

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Cuánto cuesta tramitar el DNI y el pasaporte

Los valores vigentes son de $10.000 para el DNI regular y $26.000 para la modalidad exprés. En el caso del pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000, mientras que el exprés asciende a $200.000.

Algunas personas pueden acceder a la exención del pago, según la validación automática que realizan RENAPER y ANSES al momento de iniciar el trámite.

Los pagos deben realizarse únicamente mediante tarjetas de crédito o débito, o billeteras virtuales.

Demoras en la entrega

Actualmente se registran demoras tanto para DNI como para pasaportes. El plazo estimado para recibir el DNI es de alrededor de 90 días, mientras que para el pasaporte se calcula una demora de 15 días hábiles.

Ante los reclamos registrados por retrasos, se recomienda tener en cuenta estos plazos antes de iniciar el trámite, especialmente en casos de viajes o gestiones que requieran contar con la documentación en una fecha determinada.

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