El Aybal tendrá un nuevo descacharrado: ya retiraron más de mil toneladas en la ciudad

La Municipalidad de Salta informó que ya retiró alrededor de 1.170 toneladas de residuos a través de 35 operativos de descacharrado realizados en distintos barrios de la ciudad.

El último procedimiento se llevó a cabo este lunes en barrio ARA San Juan, en la zona este alta. La próxima jornada será el miércoles 12 de agosto en barrio El Aybal.

Neumáticos, uno de los principales residuos retirados

Según detalló el área de Residuos Especiales, cerca del 30% de los elementos recolectados corresponde a neumáticos fuera de uso, uno de los objetos que pueden acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti.

La campaña apunta a reducir los lugares donde puede reproducirse el mosquito transmisor del dengue, Zika y Chikungunya.

Durante agosto y septiembre, los operativos se reforzarán ante la proximidad de la temporada estival, cuando aumentan las condiciones favorables para la proliferación del mosquito.

Próximos operativos

El cronograma continuará el 28 de agosto en Villa Rebeca y San Luis, el 31 en Solidaridad IV, el 2 de septiembre en Villa Floresta Baja, el 9 en Palermo I, el 17 en barrio 20 de Febrero y el 25 en el asentamiento San Javier.

Los vecinos deben sacar a la vereda recipientes y objetos en desuso que puedan acumular agua, como neumáticos, baldes, palanganas y otros cacharros, para que sean retirados por los equipos municipales.