Cortan el puente de Vaqueros: cómo serán los ingresos y salidas desde este lunes

El tránsito quedará interrumpido desde las 9 por los trabajos finales del nuevo puente. El corte se extendería hasta el 25 de agosto.
Salta10/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El puente de Vaqueros quedará cerrado al tránsito desde este lunes 10 de agosto, a partir de las 9, debido a los trabajos finales de construcción del nuevo puente.

La interrupción obligará a modificar los accesos a la localidad y establecer desvíos vehiculares de sentido único. En principio, el corte se mantendrá hasta el 25 de agosto, aunque el plazo dependerá del avance de la obra.

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Cómo ingresar a Vaqueros

Los vehículos deberán ingresar desde la Rotonda El Quirquincho, continuar por el camino alternativo sobre el río y tomar calle Las Tipas, que funcionará con sentido único, hasta reincorporarse a avenida San Martín.

Cómo salir de Vaqueros

La salida se realizará por calle Los Gauchos, también con sentido único. Desde allí, los conductores deberán continuar por calle Francisco Urquiza para conectar con el camino alternativo hacia la Rotonda El Quirquincho.

El corte permitirá avanzar con la construcción de los accesos y la rotonda correspondientes al nuevo puente. Se pidió a los conductores reducir la velocidad, respetar la señalización y prever demoras durante los próximos días.

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