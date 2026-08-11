La Cámara del Tabaco de Salta renovará autoridades a fines de agosto

La Cámara del Tabaco de Salta convocó a una Asamblea General Ordinaria para el próximo 28 de agosto a las 15, en la sede de la Cooperativa de Tabacaleros de Salta, donde se realizará la renovación de parte de sus autoridades.

La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial de Salta de este martes 11 de agosto, edición N.º 22.245, conforme a lo establecido por el artículo 38 y concordantes del Estatuto Social de la entidad.

Durante la asamblea se pondrán a consideración la memoria, el balance general, las cuentas de recursos y gastos y el informe del órgano de fiscalización correspondiente al ejercicio N.º 63, cerrado el 30 de abril de 2026.

Se elegirán presidente, secretario y tesorero

Uno de los puntos centrales será la elección de autoridades. Se renovarán los cargos de presidente, secretario y tesorero por dos períodos, además de vocales titulares y suplentes.

También serán elegidos tres miembros titulares y tres suplentes del órgano de fiscalización.

Las listas deberán presentarse para su oficialización al menos siete días hábiles antes de la elección y contar con el aval de un mínimo del 10% de los socios habilitados para participar de la asamblea.

Un mismo socio no podrá avalar más de una lista