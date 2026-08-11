Exoneraron a un policía salteño acusado de sustraer y ocultar a un menor

Una decisión del Poder Ejecutivo cerró administrativamente un caso que arrastraba antecedentes judiciales y disciplinarios desde hace años.
Salta11/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno de Salta dispuso la destitución por exoneración del agente retirado de la Policía Juan Rubén Molina, quien se encuentra involucrado en una causa judicial por los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de un menor.

La medida fue establecida mediante el Decreto N.º 466, publicado en el Boletín Oficial de Salta de este martes 11 de agosto. El instrumento convirtió el retiro obligatorio que se había dispuesto en 2020 en una sanción expulsiva definitiva.

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El expediente administrativo consigna que los hechos dieron origen a la causa GAR N.º 188532/2024, en la que la Fiscalía Penal N.º 6 formuló requerimiento a juicio contra Molina por sustracción, retención y ocultamiento de un menor.

Durante el sumario interno, el Ministerio de Seguridad consideró acreditadas faltas graves y sostuvo que la conducta resultaba incompatible con la función policial. Fiscalía de Estado tampoco formuló objeciones a la aplicación de la exoneración.

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