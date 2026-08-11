Móvil Veterinario en barrio Vélez Sarsfield: habrá atención y vacunación antirrábica

Los vecinos podrán acceder este martes a servicios veterinarios gratuitos en la zona, aunque parte de la atención requiere turno previo.
Salta11/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Municipalidad de Salta llevará este martes el Móvil Quirúrgico Veterinario y una jornada de vacunación antirrábica al barrio Vélez Sarsfield.

La atención se realizará en pasaje Bedoya y Los Incas, en las canchas ubicadas bajo el puente, de 8:30 a 13.

El móvil de Bienestar Animal atenderá únicamente a personas que hayan solicitado turno previamente por WhatsApp al 387 4070856. El cupo previsto es de 30 atenciones.

Vacunación antirrábica sin turno

La vacunación antirrábica se realizará de 9:30 a 12:30 y será por orden de llegada, sin necesidad de turno previo.

La actividad quedará suspendida en caso de lluvia.

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