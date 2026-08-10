Un proyecto en Salar de Pocitos avanza hacia la audiencia ambiental

El proyecto Laguna Seca 2, ubicado en Estación Salar de Pocitos, avanzará a una nueva instancia ambiental luego de que la Provincia convocara a una audiencia pública para analizar su Informe de Impacto Ambiental y Social.

La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial y corresponde al expediente N° 0090227-201813/2024-0, presentado por la empresa Centro Ambiental de la Puna S.A.S.

Cuándo será la audiencia

La audiencia pública se realizará el viernes 4 de septiembre de 2026, a las 14, en el Centro Vecinal de Estación Salar de Pocitos, sobre la Ruta Provincial N° 27, kilómetro 40, en el municipio de San Antonio de los Cobres.

El objetivo será que vecinos, organizaciones y personas con interés legítimo puedan expresarse sobre el estudio ambiental y social presentado para el proyecto.

Hasta cuándo se puede participar

Quienes quieran presentarse como parte y acompañar documentación o pruebas podrán hacerlo hasta el 27 de agosto ante la Dirección de Audiencias Públicas del Ministerio de Producción y Minería, en la ciudad de Salta.

El expediente y el estudio ambiental también podrán consultarse tanto en la capital salteña como en la Delegación Municipal de Estación Salar de Pocitos.