Estado de rutas en Salta: dónde circular con extrema precaución este lunes

Las rutas nacionales y provinciales de Salta se encuentran transitables con precaución este lunes 10 de agosto, con advertencias por baches, animales sueltos, neblina, trabajos de mantenimiento y sectores con calzada irregular.

Uno de los puntos que requiere mayor atención está sobre la Ruta Nacional 51, antes de llegar a San Antonio de los Cobres, donde se reportó un socavón de gran profundidad. También hay sectores irregulares entre Santa Rosa de Tastil y Las Cuevas, baches entre La Silleta y Campo Quijano y maquinaria trabajando camino al Paso de Sico.

Baches y animales sueltos en la Ruta 34

En el norte provincial, la Ruta Nacional 34 presenta baches de grandes dimensiones, animales sueltos y banquinas irregulares entre Pichanal y Embarcación. En el kilómetro 1341 hay maquinaria trabajando sobre la calzada.

Entre Embarcación y General Mosconi también se advierte por grandes baches, animales, irregularidades en la calzada y deficiente demarcación. El tramo Tartagal-Salvador Mazza requiere especial precaución por el deterioro de la ruta.

En la Ruta Nacional 50, a la altura del río Pescado, el tránsito se desarrolla por media calzada en el kilómetro 42 debido a trabajos de mantenimiento.

Precaución en las rutas 9/34, 68 y 40

En la Ruta Nacional 9/34, entre Rosario de la Frontera y Metán, hay trabajos de Vialidad Nacional y posibilidad de neblina. También se reportan baches entre Cabeza de Buey y San José de Metán.

La Ruta Nacional 68 permanece transitable con mucha precaución. Entre La Merced y La Viña se advierte por irregularidades en la calzada, mientras que en el sector de La Yesera hay maquinaria trabajando.

Sobre la Ruta Nacional 40 hay máquinas y tareas de mantenimiento en distintos sectores. Se registran pozos, calamina y trabajos entre Cachi, Payogasta, La Poma, Seclantás y Angastaco.

Neblina y escarcha camino a Cachi

La Ruta Provincial 33 también requiere mucha precaución. Defensa Civil recomienda circular entre las 9 y las 16 debido a la posibilidad de neblina y escarcha, especialmente durante las primeras y últimas horas del día.

Entre los kilómetros 44 y 57 hay sectores con calamina y en la Quebrada de Escoipe puede presentarse neblina, además de animales sobre el camino.

Defensa Civil advirtió que el estado de las rutas puede modificarse según las condiciones meteorológicas, por lo que recomienda verificar la situación antes de viajar.