Salta registra alta informalidad en comercio y servicios

La informalidad laboral continúa teniendo una fuerte presencia en el mercado de trabajo salteño y afecta especialmente a sectores como hoteles, restaurantes, comercio y servicios, según explicó Gastón Carrazán, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de Salta.

De acuerdo con los datos expuestos por el especialista, en hoteles y restaurantes la informalidad ronda el 67%. El comercio también presenta niveles elevados, aunque con diferencias según el tipo de actividad y la modalidad de contratación.

Carrazán señaló que el cuentapropismo concentra una parte importante del trabajo informal. En ese grupo conviven personas que tienen un emprendimiento como actividad principal y otras que realizan tareas adicionales para complementar sus ingresos.

El nivel educativo también aparece como una variable relevante. Según explicó, las personas con mayor formación tienen más posibilidades de acceder a empleos registrados, mientras que quienes poseen menor nivel educativo muestran una mayor exposición a trabajos sin aportes ni cobertura de seguridad social.

Dentro de la población activa, las mujeres de entre 30 y 40 años figuran entre los grupos con mayor incidencia de informalidad. En contraste, la minería aparece como una de las actividades con mayor nivel de registración laboral, aunque todavía tiene una participación limitada en la generación de empleo directo.

Carrazán también planteó que la formalización debe analizarse desde el lado de los empleadores y mencionó la presión impositiva como uno de los factores que dificultan la contratación registrada.

A nivel regional, sostuvo que Salta presenta una de las situaciones más complejas del NOA en materia de informalidad laboral, en un escenario marcado por diferencias entre sectores productivos, nivel educativo y tipo de inserción laboral.