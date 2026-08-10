La Municipalidad abre un punto de venta para emprendedores

La Municipalidad de Salta pondrá en marcha “Hecho en Salta”, un nuevo espacio pensado para que emprendedores de la ciudad puedan dar un paso más: pasar de producir a vender en un local abierto al público.

El espacio funcionará en la esquina de San Martín y Buenos Aires y tendrá un sistema rotativo para que distintos proyectos puedan ocupar el lugar durante un período determinado. La permanencia inicial será de 60 días, con posibilidad de extensión.

Las inscripciones comenzarán este miércoles 12 de agosto y se realizarán por WhatsApp al 3872222975.

“Los emprendedores van a poder vivenciar la experiencia de tener un local propio”, explicó Victoria Falú, directora de la Oficina de Empleo de la Municipalidad, al destacar que la propuesta busca sumar una instancia comercial a los espacios de capacitación y producción que ya ofrece el municipio.

Para participar será necesario residir en Salta Capital, producir los artículos en la ciudad y no contar actualmente con un local propio. No estará permitida la reventa y cada emprendimiento deberá aportar un valor agregado a los productos que comercialice.

También se exigirá inscripción en ARCA, facturación propia y capacidad para mantener el stock. Los rubros de alimentos y cosmética deberán cumplir además con los requisitos sanitarios correspondientes.

La idea es que cada emprendedor pueda probar cómo funciona su producto frente al público, conocer mejor a sus clientes y sumar experiencia antes de avanzar hacia un espacio comercial propio.