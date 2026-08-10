Papa más cara en Salta: la bolsa casi duplicó su precio

El precio de la papa registró un fuerte aumento en Salta y la bolsa que se conseguía entre $18 mil y $20 mil pasó a venderse entre $30 mil y $35 mil, según informó el presidente de Cofruthos, Juan Russo, en Pelo y Barba, por Aries.

Russo explicó que el incremento está relacionado principalmente con las condiciones climáticas en las zonas productoras de Balcarce, Mar del Plata y el sur de Córdoba, desde donde actualmente llega buena parte de la mercadería que abastece al mercado salteño.

En la venta minorista, el impacto ya se refleja en las verdulerías. Según detalló, el kilo llegó a ubicarse alrededor de $2.500, mientras algunos comercios ofrecen promociones de dos kilos por $4.000.

El titular de Cofruthos estimó que el precio podría volver a ubicarse entre $20 mil y $25 mil la bolsa, aunque no espera una baja inmediata. “Yo diría más tirando a fin de mes o los primeros días de septiembre”, señaló.

La expectativa está puesta también en el ingreso de producción del norte, especialmente desde Jujuy y Acheral, que podría incrementar la oferta y contribuir a una reducción de los precios.