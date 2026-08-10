Papa más cara en Salta: la bolsa casi duplicó su precio

El salto se sintió con fuerza en los últimos días y desde Cofruthos anticipan que los valores podrían mantenerse elevados hasta fin de mes.
Salta10/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El precio de la papa registró un fuerte aumento en Salta y la bolsa que se conseguía entre $18 mil y $20 mil pasó a venderse entre $30 mil y $35 mil, según informó el presidente de Cofruthos, Juan Russo, en Pelo y Barba, por Aries.

Russo explicó que el incremento está relacionado principalmente con las condiciones climáticas en las zonas productoras de Balcarce, Mar del Plata y el sur de Córdoba, desde donde actualmente llega buena parte de la mercadería que abastece al mercado salteño.

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En la venta minorista, el impacto ya se refleja en las verdulerías. Según detalló, el kilo llegó a ubicarse alrededor de $2.500, mientras algunos comercios ofrecen promociones de dos kilos por $4.000.

El titular de Cofruthos estimó que el precio podría volver a ubicarse entre $20 mil y $25 mil la bolsa, aunque no espera una baja inmediata. “Yo diría más tirando a fin de mes o los primeros días de septiembre”, señaló.

La expectativa está puesta también en el ingreso de producción del norte, especialmente desde Jujuy y Acheral, que podría incrementar la oferta y contribuir a una reducción de los precios.

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