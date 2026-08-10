Cofruthos refleja la crisis: más changas, pedidos de comida y productores al límite

Desde el mercado describieron un escenario de menor consumo, dificultades productivas y más personas que buscan ingresos o alimentos para pasar el día.
Salta10/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Los productores locales de frutas y verduras atraviesan una situación económica ajustada y trabajan prácticamente “día a día”, sin margen para proyectar inversiones a largo plazo, según describió el presidente de Cofruthos, Juan Russo.

En Pelo y Barba, por Aries, señaló que los productores intentan vender cada cosecha para reunir los recursos necesarios y volver a sembrar. “Hoy en día no se pega con nada”, resumió sobre la rentabilidad del sector.

La menor actividad también se refleja dentro del mercado. Russo aseguró que cada vez más personas se acercan en busca de changas, con trabajos por jornada para obtener algún ingreso inmediato.

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También continúan los pedidos de alimentos puesto por puesto. Personas que atraviesan dificultades económicas solicitan papas, cebollas, tomates, naranjas u otros productos para poder completar una comida.

El escenario convive con una fuerte presencia de producción regional. Russo destacó que buena parte de las verduras de hoja, zanahorias, cítricos y bananas que se comercializan en Cofruthos provienen de Salta y Jujuy.

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