Paso de Sico y Jama con frío extremo: así están los cruces fronterizos

Los pasos fronterizos de Salta se encuentran mayormente habilitados este lunes 10 de agosto, aunque se registran demoras en Aguas Blancas por controles de Gendarmería Nacional y condiciones de frío extremo en los cruces hacia Chile.

El paso Aguas Blancas-Bermejo permanece habilitado las 24 horas a través del puente internacional. Sin embargo, el reporte advierte sobre demoras en los controles de Gendarmería. En Puerto Chalanas, que funciona de 7 a 19, también se informaron demoras por controles y una mayor presencia de organismos de seguridad.

Frío extremo en los pasos hacia Chile

En la Puna, el paso Sico, que conecta San Antonio de los Cobres con San Pedro de Atacama, está habilitado de 9 a 19. El informe anticipa una mínima de -6 °C, máxima de 3 °C, cielo nublado y viento de 19 km/h.

El Paso de Jama, entre Jujuy y Chile, funciona de 9 a 19:15. Allí se reportan temperaturas entre -3 °C y 11 °C, frío extremo y vientos de hasta 52 km/h, por lo que se recomienda especial precaución al circular.

Socompa, en tanto, permanece cerrado al tránsito habitual y funciona únicamente como paso ferroviario. El reporte prevé además condiciones adversas, con un 90% de probabilidad de nieve y vientos de 61 km/h.

Cómo están los demás pasos

Salvador Mazza-Yacuiba permanece habilitado las 24 horas, al igual que El Condado-Los Toldos-La Mamora. Por su parte, Misión La Paz-Pozo Hondo, en la frontera con Paraguay, funciona de 7 a 20.

El reporte también informa que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad