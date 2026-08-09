Choque contra una columna dejó sin luz a La Caldera, La Calderilla y Campo Alegre

El impacto dañó una estructura de media tensión y dejó fuera de servicio la línea que abastece a varias zonas del departamento.
Municipios09/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

CHOQUE EN LA CALDERA

Un accidente vial ocurrido durante la madrugada de este domingo provocó un corte de energía en La Caldera, La Calderilla y la zona del Dique Campo Alegre.

Según informó EDESA, a las 05:50 salió de servicio la línea que abastece a esos sectores luego de que un vehículo chocara contra una columna de media tensión.

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Trabajos para restablecer el servicio

Equipos técnicos de la empresa se encuentran trabajando en el lugar para reparar la estructura dañada y recuperar el suministro eléctrico.

Las imágenes muestran la columna caída sobre la calzada, cables tendidos y el vehículo involucrado detenido en el sector, mientras personal trabaja sobre la zona afectada.

Por el momento, EDESA no informó un horario exacto para la normalización del servicio y señaló que las tareas continuarán hasta completar la reparación.

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