Choque contra una columna dejó sin luz a La Caldera, La Calderilla y Campo Alegre

Un accidente vial ocurrido durante la madrugada de este domingo provocó un corte de energía en La Caldera, La Calderilla y la zona del Dique Campo Alegre.

Según informó EDESA, a las 05:50 salió de servicio la línea que abastece a esos sectores luego de que un vehículo chocara contra una columna de media tensión.

Trabajos para restablecer el servicio

Equipos técnicos de la empresa se encuentran trabajando en el lugar para reparar la estructura dañada y recuperar el suministro eléctrico.

Las imágenes muestran la columna caída sobre la calzada, cables tendidos y el vehículo involucrado detenido en el sector, mientras personal trabaja sobre la zona afectada.

Por el momento, EDESA no informó un horario exacto para la normalización del servicio y señaló que las tareas continuarán hasta completar la reparación.