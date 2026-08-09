Tiempo en Salta: así estará la tarde durante la procesión de San Cayetano

La ciudad de Salta tendrá este domingo una jornada fresca, con una máxima prevista de 17°C, justo en el día de la procesión en honor a San Cayetano.

El dato cobra especial importancia para los fieles que participarán de la celebración prevista para las 16:30 horas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, durante la tarde se espera cielo algo nublado y 0% de probabilidad de precipitaciones.

Una tarde fresca para la procesión

La temperatura máxima rondará los 17°C, mientras que el viento soplará del noreste con velocidades de entre 23 y 31 km/h durante la tarde.

No aparecen ráfagas previstas para ese tramo del día, por lo que, en principio, las condiciones serían favorables para el desarrollo de la procesión.

Cómo seguirá el domingo

Hacia la noche continuará el cielo algo nublado, con una temperatura cercana a los 12°C y sin lluvias previstas.

La jornada comenzó con registros muy bajos, con una mínima de 1°C, pero las temperaturas subirán progresivamente hasta alcanzar el máximo durante la tarde.