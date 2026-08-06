Propiedad privada en el Senado: las claves del proyecto que agiliza los desalojos exprés

El Senado de la Nación retoma este jueves el tratamiento del proyecto sobre propiedad privada impulsado por el Gobierno, en una versión acotada que excluye los capítulos sobre extranjerización de tierras y barrios populares. El eje de la norma busca agilizar la restitución de propiedades usurpadas o con tenencias precarias, permitiendo al juez ordenar la devolución en un plazo de 72 horas tras la intimación solicitada por el titular.

En el caso de contratos de alquiler con deudas, la iniciativa fija una notificación obligatoria con 10 días corridos para regularizar el pago. Si la morosidad persiste, la acción judicial de desalojo se resolverá en un plazo de 10 días hábiles. La norma exige además la intervención de organismos de protección si se ven involucrados menores o personas vulnerables, disponiendo de hasta 10 días para otorgar una alternativa habitacional.

El dictamen deroga asimismo las restricciones de uso por 30 años en terrenos rurales incendiados, impone un límite del 30% a las indemnizaciones por lucro cesante en expropiaciones y modifica la ley de regularización dominial. La sesión reanudará la discusión interrumpida semanas atrás para buscar la aprobación general del texto.

Con información de Noticias Argentinas