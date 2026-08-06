Ley de Tierras: "Pusieron racionalidad", destacó Moisés sobre Sáenz, Jaldo y Jalil

La senadora nacional Carolina Moisés respaldó la intervención de los gobernadores Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil para frenar el capítulo 3 del proyecto impulsado por el Gobierno nacional, que proponía modificar el régimen de extranjerización de tierras.

Durante una entrevista en los estudios de TN, la titular del bloque Convicción Federal sostuvo que la posición de los mandatarios de Salta, Tucumán y Catamarca resultó decisiva para que el oficialismo retirara el apartado más cuestionado de la iniciativa.

“Lo que hicieron los tres gobernadores fue poner racionalidad en las decisiones”, afirmó Moisés. También consideró que los mandatarios lograron transmitir el significado político, productivo y cultural que tiene la tierra para las provincias del Norte.

“La tierra de los argentinos es de los argentinos”

La senadora explicó que su bloque se había opuesto al texto desde el inicio, aunque estaba dispuesto a debatir modificaciones a la legislación vigente. Sin embargo, cuestionó que el oficialismo cerrara la discusión durante el tratamiento en comisión y forzara la firma del dictamen.

Según relató, Convicción Federal elaboró una propuesta alternativa para evitar una discusión limitada entre aprobar o rechazar la totalidad del proyecto.

“Era insostenible este proyecto como estaba planteado, pero la parte más dañina era la extranjerización de la tierra”, señaló.

Moisés sostuvo que el Gobierno nacional no logró comprender las particularidades territoriales ni los intereses de las provincias. “No se puede decidir a la distancia y detrás de un escritorio qué se vende de nuestra tierra”, cuestionó.

La legisladora también fue contundente frente a la posibilidad de que Nación vuelva a impulsar ese capítulo en los próximos meses.

“El nudo de la cuestión es que tienen que entender que la tierra de los argentinos es de los argentinos”, remarcó.

El rechazo al límite del 25%

El proyecto oficial contemplaba aumentar del 15% al 25% el límite permitido de tierras rurales en manos extranjeras. Para Moisés, esa modificación no resolvía el problema central porque tampoco garantizaba controles adecuados en cada provincia y departamento.

La senadora advirtió además que el país no cuenta con un registro inmobiliario oficial y actualizado que permita establecer con precisión cuánta superficie se encuentra actualmente bajo propiedad extranjera.

“Antes de aprobar una ley de esta naturaleza, como mínimo hay que tener un registro oficial”, planteó.

También reclamó que cualquier modificación respete la consulta previa a los pueblos originarios, prevista en convenios internacionales con rango constitucional. Explicó que las comunidades deben ser informadas y expresar su voluntad ante decisiones que puedan afectar sus territorios.

Reconocimiento al mensaje de Sáenz

Moisés vinculó la discusión con el mensaje publicado por Gustavo Sáenz, quien compartió una canción de Los Chalchaleros y escribió: “Hoy, más que nunca, esta canción cobra un sentido especial. ¡Viva la Patria!”.

La senadora afirmó que los funcionarios nacionales deberían encontrar en la cultura y las raíces populares una explicación sobre el valor que la sociedad argentina asigna a la tierra.

“Estamos dispuestos a debatir y transformar la Argentina, siempre que no se afecten nuestra soberanía, nuestro territorio, nuestra cultura y nuestra identidad histórica”, concluyó.