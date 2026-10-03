Milei regresó al país tras su gira por Francia y la Argentina Week

El presidente Javier Milei regresó este sábado a la Argentina después de completar su visita oficial a Francia. El mandatario aterrizó a las 10.15 en Aeroparque Jorge Newbery, tras partir el viernes desde París junto a integrantes de la comitiva presidencial.

Durante la gira, Milei mantuvo un encuentro bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron, participó de reuniones con empresarios y encabezó el cierre de la Argentina Week en la Torre Eiffel. Allí convocó a inversores internacionales a acompañar el programa económico de su Gobierno y sostuvo que el país atraviesa un “cambio de página”.

Entre los anuncios destacados, C5N informó sobre el avance del proyecto minero Agua Rica, en Catamarca, incorporado al RIGI y con una inversión estimada en US$4.000 millones. Milei también mantuvo encuentros vinculados con inversiones en infraestructura digital.

La agenda incluyó además un acuerdo entre el Gobierno argentino y la Cámara de Comercio Internacional para profundizar la cooperación en seguridad jurídica, comercio e inversiones.