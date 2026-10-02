El Atol Mamba, el revolucionario dron tripulado diseñado por jóvenes argentinos



La consagración de una idea nacida en aulas técnicas y competencias científicas ha comenzado a surcar los cielos argentinos de la mano de la innovación tecnológica. Fundada formalmente bajo el sello de Atol Tech S.A. por jóvenes talentos formados en el ITBA y la Universidad de Buenos Aires, la compañía logró dar vida al Atol Mamba, un vanguardista vehículo eVTOL (aeronave eléctrica de despegue y aterrizaje vertical) monoplaza que posiciona a la Argentina en la avanzada regional de la movilidad aérea personal. Sin necesidad de pistas de aterrizaje y propulsado por un esquema de ocho motores independientes en ejes coaxiales, este desarrollo experimental combina la agilidad de los drones con los estándares de seguridad propios de la aviación tripulada.

El secreto de su ingeniería radica en la obsesión por la seguridad y la eficiencia estructural. Con un peso pluma de apenas 115 kilos que incluye sus baterías de litio —capaces de garantizar hasta treinta minutos de autonomía a una velocidad de setenta kilómetros por hora y de ser reemplazadas en menos de dos minutos—, el Mamba incorpora un sistema de redundancia crítica donde cada motor opera de forma autónoma. Esto significa que, ante una eventual falla en pleno vuelo, el equipo informático y los sensores de abordo redistribuyen los recursos para asegurar un descenso controlado, blindaje al que se suman una cabina reforzada y un paracaídas balístico de emergencia.

Mientras sus creadores ya proyectan su uso recreativo, en tareas de rescate en zonas complejas e incluso en la creación de una disruptiva categoría de competición deportiva aérea, el gran desafío por delante reside en el terreno regulatorio. En diálogo permanente con la ANAC y con la mira puesta en los estándares internacionales de la FAA, el equipo avanza en el espinoso camino de la certificación comercial para lograr que esta aeronave, parida por la curiosidad escolar, deje de ser una proeza experimental y se consolide como una realidad cotidiana en los cielos del futuro.

(Con información de Infobae)