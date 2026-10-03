El Gobierno prepara retiros voluntarios para empleados públicos

El Gobierno prepara un nuevo régimen de retiros voluntarios para empleados públicos nacionales, con el objetivo de profundizar la reducción de la planta estatal. La medida alcanzará al personal civil de planta permanente de la administración centralizada y organismos desconcentrados.

Según publicó Infobae, el decreto ya estaría terminado y sería difundido en los próximos días, mientras que las adhesiones comenzarían en noviembre. En el Ejecutivo esperan que se inscriban al menos 1.000 trabajadores.

El esquema apuntará especialmente a tres grupos: empleados que ya reúnen condiciones para jubilarse, quienes están cerca de completar los aportes necesarios y trabajadores más jóvenes que quieran dejar la función pública. Los montos a cobrar serían diferentes según cada situación.

Desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2026, la dotación estatal se redujo en 74.332 personas, una caída del 21,6%, de acuerdo con cifras oficiales. ATE rechazó el nuevo régimen, lo calificó como un mecanismo de despidos encubiertos y anticipó que podría impulsar medidas de fuerza si se generaliza.