Más de 200 salteños completaron el secundario gracias a un programa municipal

Las aulas municipales de la ciudad de Salta se convirtieron en el escenario de una victoria íntima y colectiva para más de 200 vecinos que, tras postergar sus estudios por vicisitudes de la vida, lograron coronar una meta largamente anhelada.

Recibidos por el intendente Emiliano Durand y el jefe de Gabinete, Juan Manuel Chalabe, un grupo representativo de estos nuevos egresados compartió la emoción de haber obtenido finalmente el título secundario a través del programa municipal "Terminá tu Secundario", una política pública destinada a mayores de dieciocho años que busca derribar las barreras de la deserción escolar y ofrecer herramientas reales de inserción y progreso.

Durante el encuentro, el jefe comunal felicitó enfáticamente a los presentes y los instó a no detenerse en el camino del saber, sugiriendo explorar desde la oferta formativa local y de instituciones como UPATecO hasta las nuevas fronteras de la tecnología y la inteligencia artificial.

En la misma sintonía, el secretario de Gobierno, Nicolás Martorell, destacó que superar esta etapa cambia radicalmente el panorama laboral y personal de quienes debieron postergar los libros para trabajar o sostener a sus familias, superando ya los doscientos titulados desde el lanzamiento del plan y preparando una próxima apertura de inscripciones en la Escuela de Emprendedores.