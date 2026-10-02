El gobierno rebautizará a la TV Pública como Canal 7

La pantalla del Estado se apresta a cambiar de piel en medio de una intensa carga de disputa ideológica. Frustrados en su intento original de clausurarla durante la campaña electoral o de enajenarla a través de la Ley Bases —donde el Congreso frenó su traspaso a manos privadas—, los libertarios decidieron dar vuelta la página mediante un artilugio de fuerte peso simbólico: a partir del próximo 17 de octubre, coincidiendo con el aniversario número setenta y cinco de aquella histórica primera transmisión de 1951 con Eva Perón en Plaza de Mayo, la tradicional señal de la “TV Pública” pasará a llamarse formalmente "Canal 7".

Con este cambio de marca y un rediseño integral de su paquete visual gráfico, la administración actual busca expurgar una denominación institucionalizada en 2009 y desvincular al medio de cualquier vestigio asociado al relato kirchnerista, intentando clausurar un pasado que los incomoda bajo el ropaje de un supuesto rescate de los orígenes.

Si bien desde la intervención de Radio y Televisión Argentina intentan justificar la medida argumentando que se trata estrictamente de recuperar la identificación original de las antenas, los antecedentes oficiales contradicen los formalismos y desnudan la motivación política de la movida.

Lejos de implicar una reestructuración profunda o una apuesta sust1ncial por nuevos contenidos, la metamorfosis se reducirá a un simple rebranding cosmético, mientras la programación del canal continúa navegando en una lógica de tercerización con magazines livianos, ciclos de chimentos y coproducciones donde el canal presta el aire y la técnica al mejor postor.

En paralelo, y mientras se proyectan nuevas incorporaciones en la grilla para los próximos meses, subsiste el interrogante sobre la pertinencia de destinar recursos públicos a la renovación de cartelerías y logos en lugar de potenciar una producción nacional genuina, confirmando que, para la gestión libertaria, la batalla cultural sigue librándose a fuerza de decretos estéticos y gestos de barricada.

(Con información de Página12)