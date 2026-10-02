El intendente de Santa Victoria Este llevará al Congreso su juicio ganado contra la Provincia por la coparticipación

El intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón, será uno de los disertantes de la Jornada Nacional de Política Indígena 2026, que se realizará en noviembre en el Congreso de la Nación. Irá acompañado por sus abogados y el eje de su exposición será el juicio que el municipio le ganó a la Provincia de Salta por la coparticipación que le corresponde.

Según el reclamo de la comuna, la suma debería rondar los 220 millones de pesos mensuales. Hoy recibe entre 80 y 90 millones. Santa Victoria Este ganó las tres instancias judiciales y, finalmente, la Corte Suprema de la Nación dictó sentencia definitiva a comienzos de este año. Sin embargo, desde el municipio denuncian que el Ejecutivo provincial no acata el fallo y que ni siquiera los convocó para acordar una modalidad de pago.

El reclamo se sostuvo en que el departamento Rivadavia tiene tres municipios: Banda Sur, Banda Norte (Coronel Juan Solá – Morillo) y Santa Victoria Este. Este último es el de mayor población y, paradójicamente, el que menos coparticipación recibe.

Un contexto de recursos en baja

El reclamo se da en un momento delicado para las finanzas públicas. Las transferencias automáticas de Nación a las provincias sumaron en el primer trimestre de 2026 unos $16,3 billones, un 6,4% menos que en el mismo período de 2025. Los niveles de transferencias de 2024 y 2026, según un informe de Politikon Chaco, fueron los más bajos de toda la serie de los últimos nueve años.

En el caso de Salta, la caída de la coparticipación fue en parte amortiguada: fue la única jurisdicción con una mejora en el primer trimestre (0,4%), gracias a los recursos del Consenso Fiscal, que compensaron las bajas por coparticipación.

Agenda Indigena en el Congreso

La exposición se transmitirá por los canales oficiales del Senado de la Nación. Será la tercera participación de Nerón en estas jornadas, que se realizan cada seis meses y a las que invita la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Además del juicio, el intendente pondrá en agenda otros dos puntos: el incumplimiento del cupo del 5% de viviendas destinadas a comunidades originarias y las obras pendientes del Corredor Bioceánico Capricornio, a cargo del gobierno nacional.