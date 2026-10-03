Misiones irá a la Justicia para frenar la venta sin límites de tierras a extranjeros

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, instruyó al fiscal de Estado a iniciar acciones judiciales para frenar operaciones de venta de tierras rurales a extranjeros que puedan comprometer los intereses de la provincia. La decisión fue formalizada mediante el Decreto 1935.

La medida convierte a Misiones en la primera provincia en adoptar una acción directa frente a los efectos de la derogación de la Ley 26.737 dispuesta por el artículo 154 del DNU 70/2023. En particular, la Fiscalía provincial podrá intervenir ante ventas ubicadas en zonas de frontera.

Passalacqua sostuvo que la nueva situación deja a Misiones en un escenario de “desprotección y vulnerabilidad”. La provincia tiene cerca del 90% de su territorio fronterizo con Brasil y Paraguay y es el distrito argentino con mayor proporción de tierras rurales en manos extranjeras, según el detalle publicado por Infobae.

La reacción provincial llegó después del fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto una cautelar contra el DNU por considerar que la organización que había iniciado la demanda carecía de legitimación procesal. El propio tribunal aclaró luego que su decisión no resolvió la constitucionalidad de fondo del régimen y que otras personas o entidades pueden promover nuevas cautelares.