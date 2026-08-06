El costo de los créditos fáciles: la mora supera el 56% en los comercios

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Los préstamos otorgados por comercios y proveedores no financieros concentran los mayores niveles de morosidad en Salta.

Más del 56% de quienes mantienen deudas con casas de electrodomésticos u otros comercios no logra cumplir con los pagos, según los datos del Mapa de la Deuda.

En contraste, los créditos tomados con bancos privados registran una mora cercana al 15%, mientras que en las compañías financieras no bancarias el porcentaje baja al 9%.

Créditos fáciles, deudas difíciles

Durante el análisis en N&N por Aries, se advirtió que los comercios suelen otorgar préstamos con menores controles sobre la capacidad de pago de los clientes.

En muchos casos, basta con presentar el documento o firmar una solicitud, a diferencia de los bancos, que realizan evaluaciones más estrictas antes de autorizar un crédito.

Las tarjetas no bancarias, como las emitidas por supermercados, también presentan una mora cercana al 50%.

El informe plantea que la facilidad para acceder a estos créditos puede transformarse en una trampa para familias que recurren al financiamiento para cubrir alimentos, medicamentos o gastos básicos.