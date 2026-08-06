Los jóvenes salteños encabezan el ranking de morosidad por deudas

En Salta, unas 155 mil personas tienen deudas en mora, sobre un total de 530 mil deudores registrados en la provincia.

El dato surge del Mapa de la Deuda, elaborado a partir de información de la Central de Deudores del Banco Central y analizado en N&N por Aries.

La tasa de mora en Salta alcanza el 19,13%, unos 1,7 puntos por encima del promedio nacional. El monto total adeudado asciende a $2,2 billones, de los cuales unos $420 mil millones se encuentran en situación de atraso.

Los jóvenes, los más afectados

El problema se agrava entre los menores de 25 años. En ese grupo, la morosidad llega al 38,6%, el doble del promedio provincial.

La deuda promedio de los jóvenes ronda los $900 mil y, según el análisis, se relaciona principalmente con gastos cotidianos y no con la compra de viviendas, vehículos o bienes de inversión.

La tasa baja a medida que aumenta la edad: entre los 26 y 35 años es del 27,4%, entre los 36 y 45 cae al 20% y entre los 46 y 55 se ubica en el 17%.

General San Martín registra una mora del 21,8%, seguido por Guachipas con 21% y La Poma con 20,8%. En Guachipas, más de la mitad de los menores de 25 años tiene deudas impagas.