“Cobrar salud o educación no es discriminación”, sostuvo un referente boliviano en Salta

El referente de la colectividad en la provincia sostuvo que las restricciones en salud o educación responden a decisiones económicas y no a prácticas discriminatorias.
Salta06/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Gabriel Arias, coordinador de la colectividad boliviana en Salta, aseguró que actualmente no percibe una discriminación generalizada hacia los ciudadanos de su país y destacó la integración alcanzada con la sociedad salteña.

En Pelo y Barba, por Aries, el dirigente consideró que la discriminación es “una palabra muy fuerte” y sostuvo que su experiencia tanto en Salta como en otros puntos de Argentina fue positiva.

“La verdad que no comparto para nada que el argentino o el salteño sea discriminador”, afirmó. Como ejemplo, señaló que cerca del 40% de quienes participaron de la celebración por la independencia de Bolivia eran salteños.

Salud y educación: “Son decisiones económicas”

Arias también se refirió al debate sobre el cobro de servicios sanitarios o universitarios a extranjeros. Según explicó, esas medidas no deben interpretarse automáticamente como actos de discriminación.

“Creo que son acciones netamente económicas de cada provincia o de cada país”, sostuvo.

Para el referente, existiría discriminación si se impidiera a una persona ingresar a una escuela, acceder a un empleo o desarrollar una actividad comercial por su nacionalidad.

“Un acto discriminativo sería que te cierren la puerta de la escuela o que no te permitan trabajar”, explicó.

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La cultura del trabajo de los migrantes bolivianos

Arias relacionó la inserción de la comunidad boliviana con una cultura marcada por el trabajo, el ahorro y la búsqueda de mejores condiciones de vida.

Según relató, muchas de las personas que dejaron Bolivia provenían de sectores de bajos recursos y encontraron en otros países una oportunidad para construir un futuro.

“Lo único que saben que tienen que hacer es trabajar, trabajar y tratar de vivir de manera digna”, señaló.

El dirigente agregó que muchas familias bolivianas lograron comprar un terreno, construir su propia vivienda y poner en marcha comercios o emprendimientos a partir de años de esfuerzo.

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