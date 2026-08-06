“Cobrar salud o educación no es discriminación”, sostuvo un referente boliviano en Salta

Gabriel Arias, coordinador de la colectividad boliviana en Salta, aseguró que actualmente no percibe una discriminación generalizada hacia los ciudadanos de su país y destacó la integración alcanzada con la sociedad salteña.

En Pelo y Barba, por Aries, el dirigente consideró que la discriminación es “una palabra muy fuerte” y sostuvo que su experiencia tanto en Salta como en otros puntos de Argentina fue positiva.

“La verdad que no comparto para nada que el argentino o el salteño sea discriminador”, afirmó. Como ejemplo, señaló que cerca del 40% de quienes participaron de la celebración por la independencia de Bolivia eran salteños.

Salud y educación: “Son decisiones económicas”

Arias también se refirió al debate sobre el cobro de servicios sanitarios o universitarios a extranjeros. Según explicó, esas medidas no deben interpretarse automáticamente como actos de discriminación.

“Creo que son acciones netamente económicas de cada provincia o de cada país”, sostuvo.

Para el referente, existiría discriminación si se impidiera a una persona ingresar a una escuela, acceder a un empleo o desarrollar una actividad comercial por su nacionalidad.

“Un acto discriminativo sería que te cierren la puerta de la escuela o que no te permitan trabajar”, explicó.

La cultura del trabajo de los migrantes bolivianos

Arias relacionó la inserción de la comunidad boliviana con una cultura marcada por el trabajo, el ahorro y la búsqueda de mejores condiciones de vida.

Según relató, muchas de las personas que dejaron Bolivia provenían de sectores de bajos recursos y encontraron en otros países una oportunidad para construir un futuro.

“Lo único que saben que tienen que hacer es trabajar, trabajar y tratar de vivir de manera digna”, señaló.

El dirigente agregó que muchas familias bolivianas lograron comprar un terreno, construir su propia vivienda y poner en marcha comercios o emprendimientos a partir de años de esfuerzo.