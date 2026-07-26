Incendios en Francia y España: el clamor del papa León XIV

Al término del rezo del Ángelus, el papa León XIV instó a los fieles a brindar apoyo espiritual y material a las personas damnificadas y a los equipos de emergencia que combaten la catástrofe forestal. La crisis climática ya obligó a evacuar a más de 325.000 personas en ambos países, con situaciones críticas en la región francesa de Gironda y en las zonas españolas de Valencia y la Comunidad de Madrid, donde se registraron decenas de miles de hectáreas destruidas.

En su mensaje, el Santo Padre pidió cercanía para con las familias desplazadas y rindiós homenaje a las fuerzas de rescate que trabajan en el terreno. Tal como consignó Crónica, la tragedia dejó además un saldo doloroso con la muerte de tres bomberos en servicio durante la última semana mientras intentaban frenar el avance de las llamas en territorio galo.

Ante la gravedad del escenario, la Conferencia Episcopal de Francia solicitó la colaboración activa de la comunidad católica y el mantenimiento de templos abiertos como centros de refugio temporal. De este modo, la Iglesia busca canalizar asistencia inmediata a quienes perdieron sus hogares y pertenencias producto de los siniestros.