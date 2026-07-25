Entronización del Señor y la Virgen del Milagro: habrá cortes y filtros vehiculares cerca de la Catedral

El operativo se realizará este sábado en el centro de Salta por la entronización del Señor y la Virgen del Milagro. Habrá cortes en calles cercanas a la Catedral y recomiendan circular por vías alternativas.
Salta25/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Municipalidad de Salta desplegará este sábado un operativo especial de tránsito por la ceremonia de entronización de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro.

Los cortes y filtros comenzarán a las 14 y estarán a cargo de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, con el objetivo de facilitar la llegada de los fieles y garantizar el normal desarrollo de la celebración en la Catedral Basílica.

La entronización marca el inicio del tiempo de preparación espiritual hacia el Milagro 2026, que incluye visitas de instituciones, peregrinaciones y culmina con la tradicional procesión del 15 de septiembre.

1780585248391Hoy entronizan las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro

Dónde estarán los cortes de tránsito

Los cortes se instalarán en las siguientes intersecciones:

  • Caseros y Zuviría
  • España y Zuviría
  • España y Mitre
  • Avenida Belgrano

Dónde habrá filtros vehiculares

También se implementarán filtros en:

  • San Martín y Buenos Aires
  • Alvarado y Buenos Aires
  • España y Deán Funes
  • Alvarado y Córdoba

Además, habrá despejes sobre avenida Belgrano al 500.

Recomiendan circular por vías alternativas

Desde el Municipio solicitaron respetar las indicaciones del personal uniformado y evitar las calles afectadas para agilizar la circulación en el microcentro.

El operativo se mantendrá durante el desarrollo de la ceremonia y hasta que se normalice el tránsito en la zona.

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