Riesgo extremo de incendios forestales en Salta: piden evitar cualquier quema

El riesgo de incendios forestales será extremo este sábado en Salta, según el índice meteorológico que mide las condiciones favorables para la propagación del fuego.

Ante este escenario, las autoridades pidieron evitar cualquier actividad que pueda generar un foco de incendio, especialmente en zonas rurales, descampadas o con vegetación seca.

La advertencia incluye no encender fuego al aire libre, no quemar basura, pasto o restos de poda y no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos en banquinas, caminos o terrenos.

Qué significa que el riesgo sea extremo

El nivel extremo indica que las condiciones meteorológicas favorecen una rápida propagación del fuego y dificultan las tareas de control.

Una chispa, una quema o una colilla mal apagada pueden iniciar un incendio que avance con rapidez y ponga en peligro viviendas, animales, cultivos y ambientes naturales.

Por este motivo, se recomienda suspender cualquier práctica que involucre fuego, incluso cuando parezca controlada.

Las quemas están prohibidas y pueden ser sancionadas

El Gobierno provincial recordó que está prohibida y penada por ley toda actividad que pueda generar un foco de incendio.

Las recomendaciones apuntan tanto a propietarios de terrenos como a quienes circulan por rutas, caminos rurales o zonas de pastizales.

También se solicita mantener los terrenos limpios, retirar material combustible y no realizar tareas que puedan provocar chispas cerca de vegetación seca.

Qué hacer ante humo o fuego

Ante la presencia de humo, llamas o una columna de cenizas, se debe comunicar la situación de inmediato al Sistema de Emergencias 911.

La advertencia temprana permite movilizar a los equipos de emergencia antes de que el incendio alcance mayores dimensiones.

Las autoridades insistieron en no intentar combatir un foco sin los elementos adecuados y en alejarse de la zona si el fuego avanza.