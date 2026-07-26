Francia: ya son 220.000 los evacuados por el incendio de Gironda

El número de evacuados por el incendio de Gironda, en el suroeste de Francia, ascendió a 220.000 tras una nueva aceleración de las llamas durante la noche. El fuego ya quemó 42.000 hectáreas y obligó a evacuar nuevas localidades cercanas a Burdeos.

Las autoridades atribuyeron la rápida propagación a la combinación de vegetación seca y fuertes vientos, con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora.

EFE informó además que durante la emergencia se detectó un fenómeno de pirocumulonimbus, capaz de generar una suerte de tormenta de fuego y volver aún más impredecible el comportamiento de las llamas.

El incendio se encuentra a unos 15 kilómetros de Burdeos, aunque por ahora no está prevista la evacuación de la ciudad. Sí fueron interrumpidos tramos de la autopista A63 y el tráfico ferroviario al sur, mientras las autoridades buscan alojamientos más estables para miles de desplazados.