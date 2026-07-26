Francia: ya son 220.000 los evacuados por el incendio de Gironda

El megaincendio continúa fuera de control y ya consumió 42.000 hectáreas. Las llamas se encuentran a unos 15 kilómetros de Burdeos y obligaron a cortar rutas y servicios ferroviarios.
El Mundo26/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El número de evacuados por el incendio de Gironda, en el suroeste de Francia, ascendió a 220.000 tras una nueva aceleración de las llamas durante la noche. El fuego ya quemó 42.000 hectáreas y obligó a evacuar nuevas localidades cercanas a Burdeos.

Las autoridades atribuyeron la rápida propagación a la combinación de vegetación seca y fuertes vientos, con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora.

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EFE informó además que durante la emergencia se detectó un fenómeno de pirocumulonimbus, capaz de generar una suerte de tormenta de fuego y volver aún más impredecible el comportamiento de las llamas.

El incendio se encuentra a unos 15 kilómetros de Burdeos, aunque por ahora no está prevista la evacuación de la ciudad. Sí fueron interrumpidos tramos de la autopista A63 y el tráfico ferroviario al sur, mientras las autoridades buscan alojamientos más estables para miles de desplazados.

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