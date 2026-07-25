Emergencia en Francia: casi 200.000 evacuados por los incendios forestales

Francia dispuso la evacuación preventiva de siete municipios próximos a Burdeos por el avance del incendio forestal que afecta al departamento de Gironda. Entre las zonas alcanzadas se encuentra Mérignac, donde funciona el aeropuerto, y Saint-Médard-en-Jalles, sede de una planta industrial considerada de alto riesgo.

El fuego destruyó cerca de un centenar de edificios y presenta un comportamiento convectivo capaz de generar sus propios vientos y cambiar de dirección. La información difundida por EFE señala que el Gobierno desplegó militares, fuerzas de seguridad y recursos sanitarios, además de activar el plan blanco en los hospitales para responder a la emergencia.

Las autoridades también adelantaron la incorporación de un Airbus A400M adaptado para combatir incendios. Francia acumula cerca de 98.000 hectáreas quemadas durante 2026, una cifra récord, mientras las evacuaciones en Gironda y Las Landas alcanzan a casi 200.000 personas.