Venezuela elevó a 5.546 la cifra de muertos por el doble terremoto

La cifra de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela hace un mes ascendió a 5.546. El desastre también dejó 16.740 heridos, 190 edificios colapsados y más de 23.000 personas alojadas en campamentos transitorios.

El nuevo balance fue difundido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y consignado por EFE.

Además, las autoridades contabilizaron unas 1.500 réplicas desde los sismos del 24 de junio y confirmaron que más de 128.000 familias recibieron algún tipo de asistencia.

El Programa Mundial de Alimentos ya atendió a más de 100.000 damnificados y solicitó US$80 millones para ampliar la ayuda. En paralelo, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció que el Gobierno trabaja en un plan integral para reconstruir viviendas, infraestructura y servicios en las zonas más afectadas.