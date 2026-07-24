Salta endureció la relación con Posco tras los conflictos: “Basta, se terminó"

La Secretaría de Minería de Salta decidió centralizar toda la relación institucional con Posco directamente en el presidente de la compañía, después de una serie de conflictos vinculados con proveedores y contrataciones.

Gustavo Carrizo reveló en Pelo y Barba, por Aries, que el Gobierno dejó de relacionarse con otras áreas de la empresa porque considera que existen problemas que deben corregirse.

“Con esta empresa tenemos una sola relación y es con el presidente de Posco. No nos vinculamos con otras áreas porque entendemos que hay un problema de comunicación, entendemos que algo está pasando”, explicó.

“Basta de intermediarios”

Carrizo contó que inicialmente atribuyó algunos inconvenientes a las dificultades idiomáticas y de comunicación propias de una compañía extranjera.

Sin embargo, posteriormente descartó esa explicación como suficiente.

“Hay documentación escrita que deben cumplir y hemos dicho: ‘Basta de intermediarios, la relación es con una sola persona’”, afirmó.

El secretario aseguró que la Provincia continuará acompañando las inversiones y los planes de expansión de Posco, pero remarcó que las reglas locales deben cumplirse.

“Acá los salteños están primero. Basta, se terminó”, sostuvo.

Una empresa concentra los conflictos

Consultado sobre si situaciones similares se registraban con otras compañías mineras, Carrizo respondió: “Lamentablemente no, es una sola”, en referencia al conflicto que venían analizando sobre Posco.

La declaración se produce después de que proveedores salteños denunciaran dificultades en las contrataciones vinculadas con grandes compañías mineras. Durante la entrevista se mencionó además la reciente intervención judicial sobre cuentas de Posco en una controversia entre privados.

Carrizo aclaró que el Gobierno provincial no es querellante en esa causa judicial y distinguió ese expediente de los controles administrativos que realiza la Secretaría.

Conflictos que Minería ya intervino

El funcionario reveló además que la Secretaría intervino como mediadora en dos o tres conflictos privados vinculados con la compañía.

“Hemos resuelto dos o tres temas de la empresa, conflictos privados. Hemos traído a ambas partes”, relató.