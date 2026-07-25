Contra la soledad y las apps: nace un nuevo club social en Salta

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Milu creó en Salta Local Social Club, una propuesta pensada para personas que buscan conocer gente nueva, conversar y generar vínculos en un ámbito distinto al de los boliches, bares o aplicaciones de citas.

En diálogo con Fuera de Foco, por Aries, explicó que la idea surgió a partir de su propia experiencia después de regresar a Salta tras haber vivido varios años en Buenos Aires, Estados Unidos y México.

“Volví a Salta y me encontré con que no encontraba un lugar donde pudiera conocer gente nueva, charlar y compartir, que no sea en un boliche, en un bar”, relató.

Un espacio para encontrarse cara a cara

La propuesta se presenta como un club social y no como una fiesta tradicional.

La idea es que personas que no se conocen participen de distintas dinámicas, juegos, música y actividades que faciliten la conversación y permitan generar vínculos de una manera más natural.

Milu explicó que el objetivo es construir una comunidad y ofrecer una alternativa para quienes sienten que hoy resulta difícil conocer gente fuera de las redes sociales o de ambientes nocturnos.

En principio, los encuentros apuntan principalmente a personas de entre 25 y 40 años, aunque la creadora reconoció que también recibió consultas de personas mayores y dejó abierta la posibilidad de ampliar las propuestas según el público.

El primer encuentro será este sábado

El primer evento se realizará este sábado a las 22 horas en Salta Capital.

El ingreso será mediante un código QR de invitación y, en esta primera edición, la participación será gratuita. La ubicación se informa a quienes completan previamente la inscripción.

La propuesta continuará luego con encuentros temáticos vinculados a distintos intereses, como degustaciones de vinos y quesos, café y otras actividades sociales.

Milu resumió la identidad del proyecto con una frase: “Encontrate, conectá y pertenecé”, una consigna que busca recuperar el encuentro presencial en tiempos atravesados por la virtualidad y la dificultad para generar nuevos vínculos