Ormuz: Irán informa avances en las negociaciones con Omán

Irán y Omán informaron avances en las negociaciones para regular el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, en medio de la escalada con Estados Unidos y de las restricciones impuestas en la zona. Las conversaciones abordaron principios comunes y mecanismos operativos para garantizar la navegación respetando la soberanía de ambos países.

El portavoz de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, sostuvo que las reuniones fueron útiles y que las consultas técnicas y políticas continuarán. EFE detalló que, por el momento, Teherán asegura que no hubo modificaciones en la situación del tránsito marítimo por el estrecho.

Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y es una de las rutas energéticas más sensibles del mundo. Las negociaciones se producen tras la creación de un corredor temporal impulsado por Omán y respaldado por Estados Unidos, en un escenario marcado por ataques a embarcaciones, bombardeos y nuevas restricciones navales.