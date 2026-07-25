Delcy Rodríguez cambia la cúpula militar de Venezuela y designa nuevos jefes

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció una amplia reorganización en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El mayor general Rubén Belzares Escobar asumirá como jefe del Comando Estratégico Operacional en reemplazo de Rafael Prieto Martínez, mientras que Pedro González Ovalles quedará al frente del Ejército.

La reestructuración también incluye cambios en el Comando de Defensa Aeroespacial Integral y en seis de las ocho Regiones Estratégicas de Defensa Integral. Tal como detalló EFE, Rodríguez sostuvo que los nuevos mandos deberán reforzar la capacidad operativa, garantizar la seguridad territorial y proteger la soberanía del país.

Las designaciones se producen mientras el Gobierno gestiona las consecuencias de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados un mes atrás. La tragedia afectó principalmente al estado de La Guaira y dejó más de 5.500 personas fallecidas.