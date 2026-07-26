Andy Burnham descartó adelantar las elecciones en el Reino Unido

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, descartó convocar elecciones anticipadas luego de asumir el cargo el pasado 20 de julio. El dirigente laborista sostuvo que la ciudadanía no quiere volver a las urnas y afirmó que su prioridad será recuperar el funcionamiento del país.

Burnham llegó al Gobierno tras reemplazar a Keir Starmer como líder del Partido Laborista, después de que el ex primer ministro perdiera el respaldo de su bloque parlamentario. En declaraciones recogidas por EFE, aseguró que mantendrá como hoja de ruta el programa electoral con el que el laborismo se impuso en las generales del 4 de julio de 2024.

La decisión supone la intención de agotar la legislatura hasta 2029, pese a los cuestionamientos de la oposición, que sostiene que Burnham carece de un mandato directo de los votantes al haber accedido al cargo sin una nueva elección.